El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, se pronunció sobre la situación legal del exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, tras la resolución judicial que concedió la tutela, dejando sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre él y otros investigados.

Mariaca explicó que, aunque la tutela anuló la orden de captura, la Comisión de Fiscales sigue evaluando las acciones a seguir, con dos posibles vías: citar formalmente a Argollo para declarar ante el Ministerio Público y la Policía Boliviana o emitir una nueva orden de aprehensión debidamente fundamentada conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

“Esto es una tuición netamente de los fiscales de materia. Ellos analizan el cuaderno de investigación y las actuaciones policiales para decidir si se cita a Argollo o se emite una nueva resolución de aprehensión”, indicó Mariaca.

Revisión del TCP

El Fiscal enfatizó que la tutela concedida será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre dentro de las 24 horas para su revisión, pudiendo ratificar o revocar la resolución emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales en La Paz.

“El proceso continúa abierto, en etapa preliminar, y la Comisión de Fiscales determinará el rumbo de la investigación para todos los imputados. Nosotros cumpliremos los lineamientos establecidos por el tribunal”, agregó Mariaca.

La declaración busca transparentar las decisiones de la Fiscalía y resaltar que se respetarán los derechos de los investigados mientras se evalúa la continuidad del proceso penal.

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