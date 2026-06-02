Alerta coleccionistas: Panini anuncia medidas urgentes contra la reventa ilegal de álbumes del Mundial 2026

La fiebre desatada por el álbum oficial del Mundial FIFA 2026 ha obligado a la empresa Panini a emitir una fuerte alerta y tomar medidas urgentes en el mercado, cuya repercusión ya genera eco en toda la región. Tras semanas de intensas quejas por el desabastecimiento en los barrios, la compañía proveedora anunció un plan de contingencia para normalizar las ventas y frenar de golpe el mercado informal.

Refuerzo masivo contra las copias ilegales

La estrategia principal consiste en reforzar la distribución de ejemplares originales en la red tradicional de kioscos y potenciar de forma paralela los canales de venta digitales. Con esta acción se busca evitar que los consumidores caigan en engaños con ediciones no comerciales, réplicas o álbumes alternativos importados de otros países que se ofrecen con evidentes sobreprecios.

La empresa también advirtió de forma categórica sobre una estafa detectada en varios puntos de venta que involucra la comercialización ilegal de la edición "Muestra Gratis". Las autoridades recordaron que este formato promocional está estrictamente prohibido para la venta y puede reconocerse fácilmente por su lomo naranja y una tira negra cruzada en la contratapa.

Fuente: TN.

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