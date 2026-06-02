Momentos de terror e incredulidad vivió una mujer en las calles de Río de Janeiro, Brasil, tras ser prácticamente "tragada" por la acera cuando se dirigía a su fuente laboral. El dramático incidente, que fue registrado en su totalidad por cámaras de seguridad de la zona, se volvió viral a nivel internacional debido a lo impactante y repentino de las imágenes.

La víctima de este percance fue identificada como Fabiana Rosa, de profesión cocinera, quien acababa de descender de una motocicleta de transporte por aplicación en el barrio de Maracaná. Al dar los primeros pasos sobre la calzada peatonal, pisó una tapa metálica que cedió de inmediato bajo su peso, provocando que desapareciera de la superficie en cuestión de segundos ante la mirada atónita del conductor que la había transportado, según publica el portal g1.

Un rescate al límite y momentos de terror bajo tierra

El motociclista reaccionó de inmediato y acudió al agujero guiado por los desesperados gritos de auxilio de la mujer. Con la ayuda de vecinos y transeúntes del sector, quienes consiguieron una escalera en un negocio cercano, lograron sostener a la víctima hasta la llegada de los bomberos. Fabiana Rosa fue evacuada de emergencia al Hospital Federal del Andaraí con heridas moderadas en el rostro, extremidades y torso, recibiendo el alta médica horas después.

Tras recuperarse del shock inicial, la afectada relató desde su hogar que la experiencia fue una verdadera pesadilla, detallando que la fosa era sumamente profunda y peligrosa. Al caer, la pesada tapa de fierro la golpeó directamente en la cabeza y, una vez en el fondo de la galería subterránea, constató que el agua le llegaba hasta la altura del pecho, rodeada además de cables de alta tensión sueltos.

Sabotaje y ola de robos en la zona

Las investigaciones posteriores revelaron que no se trató de un simple problema de mantenimiento urbano, sino de un hecho delictivo. Las mismas cámaras de vigilancia captaron cómo, cerca de las dos de la madrugada de ese mismo día, una pareja de hombres manipuló y abrió la estructura con intenciones de robar cables subterráneos. Al retirarse, dejaron la pesada cubierta sobrepuesta de forma inestable, convirtiéndola en una trampa mortal para cualquier transeúnte.

La Subprefectura local procedió a asegurar la vía y fijar el equipamiento dañado de manera definitiva. Por su parte, la comunidad de la zona expresó su profunda indignación ante los recurrentes robos y la inseguridad, mientras que la sobreviviente lamentó la gravedad de las secuelas físicas que padece, reflexionando que si la víctima hubiese sido un niño, las consecuencias habrían sido fatales de forma inevitable.

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