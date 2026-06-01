Una dolorosa tragedia conmociona a Brasil tras confirmarse la muerte de una pasajera de 72 años, quien sufrió una fuerte caída mientras desembarcaba de un vuelo comercial en el Aeropuerto de Congonhas, uno de los terminales aéreos con mayor movimiento en la ciudad de San Pablo.

La víctima, identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, viajaba el pasado viernes desde el interior del estado paulista y planeaba tomar una conexión aérea para visitar a su hija en el estado de Mato Grosso, donde celebrarían su cumpleaños. Sin embargo, el viaje familiar terminó en un accidente fatal, según informa el portal g1 en diferentes publicaciones.

Testigos relatan el impactante momento

El accidente ocurrió en plena pista de aterrizaje durante el proceso de descenso de la aeronave de la aerolínea LATAM. Según el testimonio del influencer digital Júlio Mamute, quien presenció el hecho y grabó los primeros auxilios en sus redes sociales, la mujer perdió el equilibrio en la parte final de la estructura.

"Vi a una persona caer a mis pies y quedar completamente inmóvil. Me acerqué y fui el primero en notar que respiraba con dificultad. Cayó sobre su propio cuello en los últimos escalones", relató el testigo visiblemente afectado.

La anciana recibió atención médica de emergencia en la pista por parte de los equipos del aeropuerto y de la aerolínea. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a una unidad de pronta atención y luego derivada al Hospital Alemán Oswaldo Cruz, un centro médico privado de la capital paulista. A pesar de los esfuerzos médicos, la paciente no resistió a la gravedad de las lesiones y falleció el pasado domingo, dos días después del incidente.

Conmoción familiar e investigaciones en curso

La hija de la víctima, Raquel Fávaro, quien es médica dermatóloga, publicó una emotiva despedida en sus redes sociales: "No sé si logré retribuir todo el amor que recibí, pero gracias, mamá. Siempre te voy a amar". Los restos de la mujer serán velados e inhumados este martes en su ciudad natal, Ituverava.

Por su parte, las autoridades locales han tomado cartas en el asunto. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo informó que el caso fue registrado inicialmente como "muerte sospechosa y accidental" ante la Comisaría de Atención al Turista del aeropuerto. La policía civil ya inició las investigaciones correspondientes y se encuentra realizando peritajes para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída.

Tanto la compañía aérea como la empresa concesionaria del aeropuerto emitieron comunicados oficiales tras confirmarse el deceso. La aerolínea Latam lamentó profundamente el fallecimiento, expresó su solidaridad con la familia y aseguró que activó de inmediato todos los protocolos de seguridad técnicos y operacionales previstos para este tipo de emergencias. Asimismo, informaron que una empleada de la aerolínea acompañó a la pasajera en el hospital hasta la llegada de sus familiares.

La empresa española Aena Brasil que administra el Aeropuerto de Congonhas confirmó que sus equipos médicos asistieron rápidamente a la pasajera tras la caída en la rampa y coordinaron su traslado en ambulancia, sumándose a las condolencias públicas.

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