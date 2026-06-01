El dolor por la desaparición de Antônio Marcos dos Santos Filho, conocido popularmente como "Gordinho da Revoada", sigue conmoviendo a miles de personas en Brasil. Entre las muestras de afecto y solidaridad que circulan en redes sociales, una de las más emotivas fue la de su esposa, Michelly Nascimento, quien espera el primer hijo de la pareja.

En medio de la incertidumbre y el sufrimiento, Michelly compartió un mensaje cargado de amor, nostalgia y tristeza para despedirse del hombre con quien soñaba construir una familia y comenzar una nueva etapa de vida junto a su futuro bebé.

El caso de Antônio Marcos, de 23 años, cobró gran repercusión luego de que se difundiera un video que presuntamente muestra sus últimos momentos con vida antes de una posible ejecución. El joven trabajaba como conductor por aplicación y era conocido en Porto Velho, Brasil, donde familiares, amigos y vecinos siguen atentos al desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su paradero. Sin embargo, la circulación de imágenes en redes sociales, donde aparece en una zona de monte aparentemente bajo amenaza, incrementó la preocupación y generó una fuerte conmoción pública.

En el video, Antônio Marcos intenta explicar la situación en la que se encontraba y menciona a varias personas vinculadas a un supuesto conflicto. Según sus declaraciones, habría sido involucrado en hechos ajenos y responsabilizado por una situación que aseguraba no haber provocado.

Las circunstancias de lo ocurrido aún permanecen rodeadas de incertidumbre. Informaciones preliminares difundidas por medios brasileños señalan que el hecho habría ocurrido en la región de Guajará-Mirim, en la frontera entre Brasil y Bolivia, o incluso en territorio boliviano, una hipótesis que deberá ser esclarecida por las investigaciones oficiales.

Mientras tanto, familiares y allegados continúan solicitando ayuda para conocer la verdad y piden a cualquier persona que tenga información sobre el caso que la proporcione a las autoridades competentes.

En medio de la tragedia, el mensaje de Michelly se convirtió en un símbolo del profundo dolor que atraviesa la familia, especialmente por la llegada de un hijo que crecerá marcado por la ausencia y el recuerdo de su padre.

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