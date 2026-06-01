El mundo del internet está en absoluto 'shock'. Jabari Stephen Brown, el joven piloto y tiktoker conocido en redes como Captain Treezy, pasó de tocar la gloria en el canal del youtuber más grande del planeta a terminar tras las rejas en un operativo antidrogas digno de una serie de Netflix.

El día que MrBeast le regaló un avión de USD 2,4 millones

Para entender la magnitud del escándalo, hay que viajar unos meses atrás. Jabari, un joven piloto de origen jamaiquino asentado en Florida, participó en el mega desafío de MrBeast titulado "100 Pilots Fight For A Private Jet" (100 pilotos luchan por un jet privado).

Tras superar extremas pruebas de resistencia física, ráfagas de viento de motores y paracaidismo, Jabari llegó a la final y eligió el maletín con el "boleto dorado". ¿El premio? Un avión ejecutivo Hawker 400XP valuado en 2,4 millones de dólares. De la noche a la mañana, se convirtió en una celebridad de la aviación en TikTok.

Foto: airedesantafe.

De la gloria al suelo: El operativo en Paraguay

La racha de suerte de Captain Treezy se estrelló el pasado sábado 30 de mayo. Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay interceptaron un jet privado en el aeropuerto Silvio Pettirossi, procedente de Miami.

Al revisar el equipaje que pretendían meter a un vehículo con destino a Asunción, las autoridades encontraron un botín impresionante: 261,6 kilos de "marihuana premium" (variedades exóticas con altísimo nivel de THC).

El valor del cargamento: Se estima que esta marihuana VIP cuesta unos USD 14.000 por kilo en el mercado regional (como Brasil), lo que representa un golpe de más de 3,6 millones de dólares.

La captura: Aunque no lo arrestaron en la pista, la policía montó un operativo relámpago y atrapó al influencer en un lujoso hotel céntrico de Asunción.

Foto: Senad.

El misterio del piloto prófugo y un giro inesperado

Junto a Jabari fueron imputados otros tres ciudadanos estadounidenses (Marisol Rivas, Anthony Vásquez y David Thomas Wise). Sin embargo, el caso tiene tintes de película de espías: las autoridades revelaron que el verdadero dueño y piloto de la aeronave era Keith Siilats, un millonario empresario estonio de tecnología (cofundador de Bolt Mobility), quien logró escapar de Paraguay en extrañas circunstancias horas antes del allanamiento.

Foto: Senad.

Tras pasar el fin de semana tras las rejas y declarar ante la Fiscalía, Jabari Stephen Brown fue liberado este lunes. Los investigadores paraguayos presumen que el joven tiktoker posiblemente no sabía que las maletas del avión estaban repletas de droga.

A pesar de recuperar su libertad, la investigación sigue abierta para determinar qué tan real era el desconocimiento del famoso ganador de MrBeast.

Con datos de Clarín, EFE e Infobae.

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