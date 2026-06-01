Del Granado rechaza referéndum para acortar mandatos y pide diálogo inmediato

El diputado Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, rechazó este lunes la propuesta de convocar a un referéndum para modificar los términos del periodo constitucional de las autoridades nacionales, como salida a los conflictos sociales que atraviesa Bolivia.

“Un referéndum que modifique los términos del periodo constitucional solamente puede convocarse después de la mitad del periodo constitucional. Tenemos solamente seis, siete meses”, afirmó Del Granado en conferencia de prensa.

Carece de sustento

La autoridad explicó que la propuesta planteada por el diputado Carlos Alarcón carece de los requisitos constitucionales necesarios para su viabilidad y que, en su lugar, la prioridad debe ser la instalación inmediata de espacios de diálogo entre el Gobierno y los diferentes sectores sociales.

“Lo que yo creo es que en este momento tenemos que lograr, y por eso la invocatoria, es la inmediata apertura de mesas de diálogo. Nuestra convocatoria está dirigida a la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Campesinos y todas las representaciones de la sociedad civil para que concurran a las mesas de diálogo”, enfatizó.

Solicita diálogo

Del Granado también rechazó los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz y reiteró su disposición a promover la comunicación entre las partes. Además, hizo un llamado a los sectores movilizados para que suspendan los bloqueos y permitan restablecer la circulación y el suministro de productos esenciales.

“Hago un llamado público, fraterno, para que se levanten las medidas de hecho. No es con medidas de hecho y mucho menos con medidas que afectan a toda la población que vamos a lograr las legítimas reivindicaciones que tiene el país y la población”, manifestó.

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