Un momento de tensión se registró durante el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) realizado este domingo en La Paz, luego de que un integrante de la Resistencia Ciudadana Paceña increpara públicamente a varias personas señaladas como ciudadanos extranjeros.

En videos difundidos en redes sociales, el activista cuestionó la presencia de estas personas, a quienes identificó de manera preliminar como argentinas, y expresó su rechazo a cualquier posible participación extranjera en actividades vinculadas a la coyuntura política boliviana.

Extranjeros en movilizaciones

Durante la intervención, el integrante de la resistencia afirmó que la situación política y social del país debe ser tratada exclusivamente por bolivianos, en referencia al conflicto que ya supera un mes de bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones.

El hecho ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que la COB ratificara medidas de presión y exigencias políticas al Gobierno, mientras persiste el desabastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno que afecta principalmente a La Paz y El Alto.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme la nacionalidad de las personas señaladas ni que establezca una participación irregular en el ampliado.

Las acusaciones continúan siendo parte de una denuncia realizada por el activista, por lo que se espera que las autoridades competentes verifiquen los hechos y esclarezcan las circunstancias del incidente.

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