Cívicos del Beni respaldan estado de excepción sectorial por bloqueos

El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, respaldó la declaratoria urgente de un estado de excepción sectorial en Bolivia, debido a que la única vía que conecta a su departamento con Santa Cruz permanece bloqueada en San Julián desde hace dos semanas.

“El Gobierno tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar la Constitución. No es posible que juegue a la pulseta de unos cuantos; un grupo de delincuentes no puede estar por encima de un gobierno”, manifestó Aponte.

Ante las condiciones planteadas por la dirigencia de la COB y de la Federación Túpac Katari para sentarse a negociar con el Ejecutivo, el dirigente cívico lamentó que las autoridades continúen insistiendo en diálogos que no logran resultados concretos.

“¿Qué va a negociar el Gobierno con esta gente? Deben meterlos presos a todos los que están cometiendo delitos en todo el país. El Gobierno debe garantizar la libre circulación”, agregó.

Los comités cívicos del país se reunieron este jueves en Santa Cruz, donde emitieron una resolución conjunta exigiendo al Gobierno la declaratoria de un estado de excepción sectorial, la aprobación de una ley antibloqueos, la aprehensión de Evo Morales y una norma de resarcimiento económico por los daños ocasionados por los bloqueos.

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