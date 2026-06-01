Dirigente denuncia presuntos pagos a bloqueadores y libera camino a Corquemarca

En medio de más de 30 días de bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz, un dirigente campesino de Corquemarca, municipio de Corque en la provincia Carangas de Oruro, denunció públicamente que grupos autoconvocados instalados en la carretera estarían recibiendo dinero para sostener la medida de presión.

La denuncia fue realizada mediante un video difundido en redes sociales, donde la autoridad expresó su indignación tras participar en los bloqueos desde inicios de semana y aseguró haber detectado presuntas irregularidades al asumir su turno de control.

“Descubrí una corrupción grande, un clan familiar que está cobrando. No están luchando en beneficio del país, como debe ser, sino para beneficios personales”, afirmó.

Cobros irregulares

Según su relato, las autoridades comunales comenzaron a participar en los bloqueos desde el martes bajo una organización por turnos y con presencia formal de representantes designados.

Sin embargo, aseguró que el jueves detectó movimientos económicos irregulares, por lo que decidió retirarse del punto de bloqueo y posteriormente impulsar el levantamiento de la medida.

Carreteras expeditas

El dirigente señaló que, tras evidenciar estos presuntos cobros, las autoridades de Corquemarca determinaron despejar la carretera y permitir nuevamente la circulación vehicular.

“Que la carretera esté expedita y limpia, eso es lo que estamos pidiendo”, manifestó.

Asimismo, aclaró que la comunidad evaluará nuevas reuniones para definir futuras medidas de presión, aunque remarcó que cualquier acción deberá surgir de decisiones orgánicas de las autoridades y no de grupos autoconvocados.

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