Un megaoperativo realizado este martes en Chile dejó al descubierto una presunta conexión entre el sistema financiero y una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur detuvieron a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander, en el marco de una investigación que busca desarticular una estructura financiera vinculada al Tren de Aragua.

¿QUIÉN ES JOSÉ CARLOS PÉREZ ASENCIO?

Según antecedentes difundidos por medios chilenos, Pérez Asencio es de nacionalidad venezolana y se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones en Banco Santander desde 2019. Antes de llegar a Chile también habría trabajado en el Banco de Venezuela.

Cae ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua: investigan millonaria red de lavado de dinero. Imagen captura RR.SS.

De acuerdo con la investigación, el funcionario habría sido reclutado por integrantes de la organización criminal mientras ya trabajaba en la entidad financiera. Los investigadores sospechan que colaboró en el movimiento de fondos obtenidos mediante actividades ilícitas.

ALLANAMIENTO EN PLENO CENTRO DE SANTIAGO

La detención se produjo durante un allanamiento realizado en una sucursal bancaria ubicada en la calle Agustinas, en el centro de Santiago.

Las diligencias surgieron después de detectar movimientos bancarios que habrían permitido el envío de dinero hacia Colombia, recursos que presuntamente provenían de extorsiones y otras actividades ilegales atribuidas al Tren de Aragua.

UNA RED DE LAVADO BAJO INVESTIGACIÓN

La Fiscalía investiga una compleja estructura criminal dedicada a delitos como extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, contrabando de vehículos y lavado de activos.

Según los antecedentes preliminares, el brazo operativo de la organización habría obtenido ganancias mediante el control ilegal de eventos nocturnos y actividades extorsivas en locales de entretenimiento, recursos que posteriormente eran canalizados al extranjero mediante distintas operaciones financieras.

Los investigadores sostienen que Pérez Asencio habría desempeñado un papel relevante dentro de la estructura financiera utilizada para mover y ocultar dinero proveniente de actividades criminales.

OPERATIVO INTERNACIONAL

El despliegue policial incluyó allanamientos simultáneos en varias regiones de Chile, además de procedimientos en recintos penitenciarios chilenos y coordinaciones con autoridades colombianas.

Hasta el momento, el operativo ha dejado múltiples detenidos y la incautación de bienes, cuentas bancarias y otros activos vinculados a la organización criminal.

BANCO SANTANDER SE PRONUNCIA

Tras conocerse la detención, Banco Santander informó que ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por las autoridades.

La entidad señaló además que mantiene una política de "tolerancia cero" frente a cualquier conducta que infrinja la ley y aseguró que adoptará las medidas correspondientes si se comprueban responsabilidades individuales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar el alcance real de la red financiera y establecer si existen más personas involucradas en el presunto esquema de lavado de dinero relacionado con el Tren de Aragua.

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