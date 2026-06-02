¡Atención estudiantes! No habrá clases este jueves y viernes: conoce el motivo

Miles de estudiantes en Bolivia tendrán una semana más corta de lo habitual. El Gobierno nacional confirmó la suspensión de actividades este jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días.

La medida se debe a la coincidencia de dos feriados nacionales consecutivos. El primero corresponde a la festividad religiosa de Corpus Christi, mientras que el segundo fue declarado de manera excepcional mediante decreto supremo.

De esta manera, las actividades educativas, laborales y administrativas quedarán suspendidas en todo el territorio nacional durante ambas jornadas.

UN DESCANSO DE CUATRO DÍAS

El calendario de junio contempla dos fechas importantes:

• Jueves 4 de junio: feriado nacional por Corpus Christi.

• Viernes 5 de junio: feriado nacional excepcional dispuesto por el Gobierno.

Al unirse con el sábado 6 y domingo 7 de junio, se conforma un fin de semana largo de cuatro días para estudiantes, docentes y trabajadores.

¿QUÉ DICE EL MINISTERIO DE TRABAJO?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ratificó la vigencia de ambos feriados mediante el Comunicado DGTHSO-026/2026.

Según la institución, el feriado de Corpus Christi está establecido en el Decreto Supremo N.º 2750 y sus modificaciones posteriores.

Asimismo, recordó que el Decreto Supremo N.º 5521, promulgado el 13 de enero de 2026, declaró de manera excepcional el viernes 5 de junio como feriado nacional.

La disposición establece la suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado en todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

OTRO FIN DE SEMANA LARGO EN JUNIO

Junio también traerá una segunda pausa para estudiantes y trabajadores.

El Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, que se celebra tradicionalmente el 21 de junio, será trasladado al lunes 22 debido a que la fecha coincide con un domingo.

Esto permitirá otro fin de semana largo de tres días, comprendido entre el sábado 20 y el lunes 22 de junio.

Con estas disposiciones, junio se convierte en uno de los meses con más jornadas de descanso en el calendario nacional de 2026.

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