Hallan en Bolivia el cuerpo del joven brasileño que grabó un estremecedor video antes de desaparecer

La Policía boliviana confirmó el hallazgo e identificación del cuerpo de un ciudadano brasileño que permanecía desaparecido desde hace varios días y cuyo caso había generado una profunda conmoción en Brasil tras la difusión de un video que presuntamente mostraba sus últimos momentos con vida.

La víctima fue identificada como Antônio Marcos dos Santos Filho, de 23 años, conocido popularmente como "Gordinho da Revoada", conductor por aplicación y residente de Porto Velho, en el estado brasileño de Rondonia.

Según información preliminar, el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en la comunidad de San Pedro, en territorio boliviano, y posteriormente reconocido mediante los procedimientos realizados por las autoridades competentes.

UN VIDEO QUE CONMOCIONÓ A BRASIL

El caso alcanzó repercusión nacional luego de que circulara en redes sociales un video en el que el joven aparecía en una zona boscosa, aparentemente bajo amenaza.

Durante la grabación, Antônio Marcos relataba la situación que atravesaba y mencionaba a varias personas vinculadas a un presunto conflicto. En sus declaraciones aseguraba haber sido involucrado en hechos que, según afirmaba, no había cometido.

El momento más impactante del registro ocurrió cuando envió un mensaje de despedida a sus familiares.

"Entrego mi vida a Dios, principalmente. Un abrazo para mi padre, para mi madre...", expresó el joven antes de que la grabación se interrumpiera abruptamente.

De acuerdo con reportes difundidos por medios brasileños, tras esas palabras se escucharían detonaciones de arma de fuego, aunque este aspecto forma parte de las investigaciones en curso.

INVESTIGAN EL CRIMEN

Las circunstancias exactas de la muerte aún no han sido esclarecidas. Las autoridades de Bolivia y Brasil trabajan para determinar dónde ocurrió el crimen, cuál fue el móvil y quiénes estarían involucrados en el hecho.

Las primeras versiones apuntan a que el caso podría estar relacionado con actividades desarrolladas en la región fronteriza entre Guajará-Mirim, en Brasil, y Guayaramerín, en Bolivia, aunque esta hipótesis aún debe ser confirmada oficialmente.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos de la víctima exigen justicia y respuestas sobre un caso que ha generado indignación y consternación a ambos lados de la frontera.

La muerte de "Gordinho da Revoada" ha causado un fuerte impacto en la población de Rondonia, donde era ampliamente conocido, y mantiene en vilo a cientos de personas que siguen atentamente el desarrollo de las pesquisas.

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