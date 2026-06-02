Roban un vehículo en La Paz y lo encuentran en Caranavi durante un operativo

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) realizó la entrega oficial de un vehículo recuperado a su propietaria, luego de que el motorizado fuera encontrado en el municipio de Caranavi, dos meses después de haber sido robado en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.

El director nacional de Diprove, coronel Pavel Tovar, encabezó el acto de restitución y destacó el trabajo investigativo desarrollado por la unidad policial para ubicar el vehículo y devolverlo a su dueña.

Según el relato de la propietaria, el vehículo fue sustraído mientras se encontraba estacionado durante varias horas, cuando ella asistía a una actividad deportiva. Tras semanas de incertidumbre, el motorizado fue localizado en Caranavi, donde realizaba fila para abastecerse de combustible.

Propietaria agradecida

Durante la entrega, la propietaria expresó su agradecimiento a la Policía Boliviana y a los investigadores de Diprove por la recuperación del vehículo.

El coronel Tobar aprovechó la ocasión para recomendar a la ciudadanía fortalecer las medidas de seguridad para prevenir el robo de vehículos. Entre las principales sugerencias mencionó el uso de sistemas de rastreo GPS, la contratación de seguros y la elección de lugares seguros para estacionar los motorizados.

“Tenemos que entrar en una cultura de seguridad. Es importante contar con un vehículo asegurado, instalar GPS y avisarnos inmediatamente cuando ocurra un robo. El tiempo es fundamental para realizar las investigaciones y ejecutar los operativos de recuperación”, afirmó.

La autoridad policial reiteró que la denuncia inmediata permite incrementar las posibilidades de éxito en la localización de vehículos robados y exhortó a la población a comunicarse con Diprove ante cualquier hecho de esta naturaleza.

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