“Muchas empresas están al límite”: alertan pérdidas millonarias por los bloqueos en La Paz

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, advirtió que los bloqueos que afectan al departamento desde hace más de un mes están generando una crisis económica que amenaza la continuidad de cientos de empresas y miles de fuentes laborales.

Según el dirigente empresarial, las pérdidas acumuladas en La Paz ya superan los $us 500 millones, afectando a sectores como comercio, industria, transporte, turismo y servicios.

Sector empresarial pide levantar los bloqueos

Kempff manifestó su preocupación por los efectos que generan las medidas de presión sobre la economía paceña y exhortó a los actores involucrados a buscar una solución mediante el diálogo.

Indicó que la paralización de carreteras provocó escasez de productos, incremento de precios, dificultades para acceder a combustible y retrasos en las actividades productivas y comerciales.

“Los empresarios pedimos que se levanten los bloqueos y que se respete la democracia”, sostuvo.

Alertan riesgo de cierre de empresas

El presidente de los empresarios privados señaló que muchas compañías se encuentran al límite de su sostenibilidad debido a la falta de movimiento económico y a las dificultades para mantener operaciones.

Advirtió que, si el conflicto continúa, algunas empresas podrían cerrar definitivamente o trasladar sus actividades a otros departamentos e incluso fuera del país.

Impacto en la economía nacional

Kempff explicó que las afectaciones no solo alcanzan a La Paz, sino también a la economía boliviana en su conjunto, debido a la interrupción de exportaciones, importaciones y actividades productivas.

Asimismo, señaló que actualmente existen más de mil camiones varados en frontera y que los bloqueos están generando pérdidas millonarias para distintos sectores económicos.

“Estamos viviendo una estanflación, es decir, inflación con recesión”, indicó.

Piden medidas urgentes

El dirigente empresarial sostuvo que corresponde al Gobierno garantizar la libre transitabilidad, el abastecimiento y las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades económicas.

Finalmente, pidió a los sectores movilizados priorizar el diálogo y pensar en las consecuencias que los bloqueos generan para la población.

“Pedimos a las partes que lleguen a un acuerdo por el bien del país, por el bien del ciudadano común, por el bien del empresario y por el bien de Bolivia”, enfatizó.

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