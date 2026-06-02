Caso gasolina de mala calidad: comisión identifica a 42 posibles responsables

La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados identificó a 42 funcionarios y exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como posibles responsables en el caso del combustible de mala calidad que afectó al país.

La diputada del PDC, Ximena Arispe, integrante de la comisión, informó que la investigación permitió identificar a 22 funcionarios y exfuncionarios vinculados a YPFB y a otros 20 relacionados con la ANH.

Investigación entra en su etapa final

Arispe explicó que la comisión fue creada mediante resolución camaral y cuenta con un plazo de 120 días para presentar su informe final ante el pleno de la Cámara de Diputados, periodo que está próximo a concluir.

Según detalló, durante la investigación se solicitaron informes al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, además de documentación relacionada con contratos, planillas y antecedentes laborales de los involucrados.

La legisladora indicó que se detectó la permanencia de funcionarios que trabajaron durante más de 20 años en las entidades investigadas, situación que generó observaciones dentro del proceso.

Posibles procesos penales

La parlamentaria señaló que la ANH inició 22 procesos administrativos por presuntas irregularidades relacionadas con controles de calidad, documentación e incumplimiento de procedimientos internos.

Asimismo, afirmó que los hallazgos podrían derivar en denuncias penales una vez que las autoridades competentes determinen los niveles de responsabilidad.

“Claro que sí, podrían generar también denuncias penales. Sean las autoridades competentes las que determinarán el grado de responsabilidad de estos funcionarios”, manifestó.

Detectan deficiencias en el control de calidad

Durante la entrevista, Arispe sostuvo que la investigación evidenció debilidades en los sistemas de control de calidad de los combustibles.

Indicó que actualmente la ANH cuenta con tres laboratorios a nivel nacional, aunque aseguró que solo uno opera al 100% de su capacidad.

Informe será remitido al pleno

La diputada informó que en las próximas semanas la comisión presentará su informe final al pleno de la Cámara de Diputados, instancia que deberá considerar las conclusiones y recomendaciones del documento.

Arispe aseguró que el objetivo del trabajo legislativo es establecer responsabilidades por los daños ocasionados por la distribución de combustible contaminado y remitir los antecedentes a las instancias correspondientes.

“Tengan por seguro que la comisión va a sacar a la luz a los culpables y responsables del daño a la gasolina”, sostuvo.

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