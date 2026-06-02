La basura comienza a desbordarse en La Paz y alertan riesgo de enfermedades

La crisis de combustible continúa afectando los servicios básicos en La Paz y El Alto. La falta de diésel para los camiones recolectores provocó la acumulación de basura en distintos puntos de ambas ciudades, generando preocupación por posibles focos de infección.

Según datos oficiales, la ciudad de La Paz genera aproximadamente 600 toneladas de basura por día, mientras que El Alto produce alrededor de 800 toneladas diarias, volúmenes que actualmente no están siendo recolectados con normalidad debido a las restricciones operativas.

Vecinos manifestaron su preocupación por la acumulación de residuos cerca de contenedores y áreas residenciales.

“La basura siempre es motivo de enfermedades, además, atrae animales y roedores que representan un riesgo para la salud”, señaló una ciudadana.

Ante esta situación, el secretario departamental de Protección de la Madre Tierra y Gestión Ambiental, Gabriel Pari, informó que la Gobernación solicitó a los municipios de La Paz y El Alto sus respectivos planes de contingencia para enfrentar la emergencia.

La autoridad explicó que el Gobierno Municipal de El Alto presentó documentación preliminar, mientras que la Alcaldía de La Paz aún debe remitir su plan de acción.

Focos de infección

Pari advirtió que la acumulación de residuos representa un riesgo sanitario debido a la proliferación de microorganismos, especialmente en sectores cercanos a centros de salud y zonas densamente pobladas.

“Son focos de infección donde se desarrolla fauna microbiana que afecta a la salud pública”, alertó.

Asimismo, indicó que se evalúan posibles sanciones administrativas para las empresas encargadas del servicio si se identifican incumplimientos en sus obligaciones operativas.

Guarde sus residuos

Mientras tanto, las autoridades ambientales recomendaron a la población evitar sacar residuos a las calles y contenedores saturados.

“Pedimos a la población que no saque sus bolsas de basura y comience a separar los residuos en orgánicos e inorgánicos para reducir la acumulación”, señaló Pari.

Las autoridades reiteraron que la solución de fondo depende de la normalización del suministro de combustible y de la aplicación efectiva de planes de contingencia que permitan mantener el servicio de recojo mientras persista la emergencia.

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