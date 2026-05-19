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Sin recojo de basurra en La Paz: Así puedes guardar tus residuos 

Ante los problemas de abastecimiento y recolección, especialistas aconsejan reutilizar envases, separar residuos orgánicos e inorgánicos y aplicar compostaje doméstico para reducir riesgos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

19/05/2026 9:48

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Foto: Residuos. Red Uno.
La Paz

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Ante la irregularidad en el recojo de basura por la falta de combustible y los problemas de abastecimiento, especialistas recomendaron a la población evitar sacar residuos a los contenedores y adoptar medidas de almacenamiento temporal dentro de los hogares.

La situación preocupa debido a que varios contenedores ya se encuentran completamente saturados, generando riesgo de contaminación y focos de infección.

Según explicaron, el principal problema es el rebalse de contenedores y la acumulación de residuos en espacios públicos.

Consejos útiles para manejar residuos del hogar

Entre las recomendaciones principales se encuentra separar correctamente los residuos entre orgánicos e inorgánicos para facilitar el manejo temporal y reducir malos olores.

En el caso de los residuos orgánicos se incluyen restos de frutas, verduras, cáscaras y desechos vegetales, mientras que los materiales inorgánicos abarcan botellas plásticas, cartón, papel, latas y vidrio.

Los especialistas sugieren almacenar botellas PET limpias y aplastadas, conservar papel y cartón secos y doblados, además de separar el vidrio para evitar accidentes.

Asimismo, recomendaron reutilizar envases y bolsas plásticas para reducir el volumen de residuos.

Compostaje doméstico

Otra de las alternativas planteadas es el compostaje doméstico para aprovechar residuos orgánicos y transformarlos en abono natural.

Sin embargo, advirtieron que deben evitarse residuos como carne, huesos, lácteos o alimentos condimentados porque generan olores y aceleran la descomposición.

Especialistas insistieron en que estas medidas buscan reducir riesgos sanitarios durante la actual contingencia y evitar una acumulación mayor de residuos en la vía pública.

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