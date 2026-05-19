Padres piden aplicar de inmediato el horario de invierno en Santa Cruz ante bajas temperaturas

Las bajas temperaturas registradas en Santa Cruz han generado preocupación entre padres de familia, quienes solicitaron la aplicación inmediata del horario de invierno en las unidades educativas para evitar riesgos en la salud de los estudiantes.

Desde la Dirección Departamental de Educación se informó que actualmente existe tolerancia en el ingreso escolar y que este viernes se definirá oficialmente la fecha de implementación del horario de invierno. Sin embargo, el representante de los padres considera que la medida no debería esperar.

“Las temperaturas ya han descendido en Santa Cruz y se anuncian bajas más bruscas. En provincias, valles cruceños y zonas del sur, el frío se siente con mayor intensidad, por lo que creemos que la medida debe aplicarse de manera inmediata”, señaló Jaime Caraballo.

Asimismo, recordó que los directores distritales tienen la facultad de implementar el horario de invierno dentro de sus jurisdicciones, con el objetivo de evitar que niños y adolescentes se expongan a las bajas temperaturas durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada escolar.

En relación al descanso pedagógico, afirmó que está programado para la primera semana de julio, conforme al calendario escolar establecido mediante la Resolución 001-2026. No obstante, indicaron que la medida podría adelantarse si las condiciones climáticas empeoran.

Los padres también expresaron preocupación por el incremento del ausentismo escolar debido al frío. Según el sondeo realizado en distintas unidades educativas, este lunes la inasistencia alcanzó entre un 30% y 40%, llegando incluso al 50% en algunos cursos del nivel inicial, primario y secundario.

“Muchos padres prefieren no enviar a sus hijos a clases para evitar exponerlos a las bajas temperaturas”, manifestaron.

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