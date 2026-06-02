Vecinos del barrio Los Tajibos, en la ciudad de Santa Cruz, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer abandonado a la orilla de un camino durante las últimas horas.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue hallada con los pantalones a la altura de las rodillas, situación que ha motivado una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mujer es encontrada muerta a un costado de un camino; aguardan resultados de autopsia. FOTO: Rebeca Javier/RED UNO.

Tras recibir la alerta mediante un video registrado por los vecinos de la zona, efectivos de la Policía se trasladaron hasta el lugar para realizar las primeras actuaciones investigativas.

Personal de la División de Homicidios efectuó el levantamiento legal del cuerpo y procedió con su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia médico-legal correspondiente. Este examen permitirá establecer las causas reales de la muerte y aportar elementos para el esclarecimiento del caso.

Mujer es encontrada muerta a un costado de un camino; aguardan resultados de autopsia. FOTO: RED UNO.

Por el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles hipótesis relacionadas con el hecho. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores detalles sobre la investigación.

El caso permanece en etapa investigativa y no se descarta ninguna línea de investigación hasta contar con los resultados periciales y forenses.

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