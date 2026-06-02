Un adolescente de 15 años perdió la vida la mañana de este martes tras un fatal accidente de tránsito registrado en la avenida Palmar Viruez, en el barrio El Recreo Sur de la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz. El joven se desplazaba en una motocicleta junto a un acompañante, quien resultó herido.

Según el reporte preliminar, el conductor falleció de manera instantánea luego del impacto, mientras que la persona que lo acompañaba sufrió lesiones y recibió asistencia médica.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el motociclista habría perdido el control del vehículo de dos ruedas antes de colisionar. Sin embargo, algunos vecinos sostienen otra versión y afirman que un vehículo podría haber estado involucrado en el hecho.

La Policía llegó hasta la escena para iniciar las investigaciones y acordó el área mientras se aguardaba la presencia de la División de Homicidios para realizar el levantamiento legal del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia médico-legal que determinará las causas exactas de la muerte.

En el lugar quedó una motocicleta azul con placa de registro 6529 BNS, dato difundido con la finalidad de facilitar la identificación por parte de familiares.

Una vecina relató que la zona ha sido escenario de varios accidentes de tránsito en los últimos años.

“Dicen que lo chocaron de atrás. No es el primer accidente, ya ha habido cinco o seis accidentes, incluso se ha pedido rompemuelles y semáforos por el colegio, porque ya han atropellado a un niño”, manifestó.

La mujer también señaló que algunos testigos comentaron que otro vehículo habría abandonado el lugar tras el hecho. “Dicen que son dos motos, la moto que iba atrás persiguió al señor que lo chocó de atrás, o sea, el auto que se dio a la fuga”, indicó.

Otro vecino aprovechó la tragedia para reiterar el pedido de mayor seguridad vial. “Hemos pedido semáforos a las autoridades, pero no hacen caso, y eso es lo que queremos, porque tantos niños circulan por acá”, expresó.

Momentos de profundo dolor se vivieron cuando un familiar de la víctima llegó al lugar y reconoció al joven fallecido. Conmovido, el tío del adolescente contó que ambos trabajaban juntos y que esperaba su llegada.

“Acabo de llegar; es mi sobrino. Lo han atropellado, él es el dueño de la moto, trabajamos juntos, lo estaba esperando, pero nunca llegó. Tiene 15 años, trabajaba en una empresa de plástico. Acabo de llegar y lo encuentro así. Él vivía en Samaria y estaba yendo a su trabajo”, relató entre lágrimas.

Las investigaciones continúan para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar si existió la participación de otro vehículo en el hecho.

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