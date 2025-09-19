VIDEO: ¡Se distrajo y le costó caro! Un trabajador murió tras caer desde un edificio

Un fatídico descuido terminó con la vida de un joven trabajador en Jodhpur, India, cuando cayó al vacío desde lo alto de un edificio mientras realizaba sus labores. El trágico hecho quedó registrado por la cámara de seguridad del inmueble, mostrando los últimos momentos de su vida.

En las imágenes, se observa al hombre, vestido con una playera y pantalón de mezclilla, descalzo y sosteniendo una bebida, supervisando lo que parecería ser una empresa de paquetería. Durante unos instantes acomoda varios paquetes, se da vuelta para observarlos desde otra perspectiva y, sin darse cuenta, se aproxima peligrosamente a la barda del edificio antiguo, que carece de ventanales y cuenta solo con pequeñas protecciones que separan a las personas del abismo.

