Vehículo pierde el control y se sube al desnivel de la Av. Muyurina en Cochabamba

En horas de la noche, un vehículo sufrió un incidente al subirse al desnivel del distribuidor de La Muyurina, movilizando a vecinos y a voluntarios del SAR Bolivia, quienes acudieron de inmediato para brindar apoyo y resguardar la seguridad de los ocupantes hasta la llegada de la policía.

Al llegar al lugar, los voluntarios constataron que las personas involucradas ya se encontraban fuera del vehículo y en aparente buen estado de salud. Según explicaron, se tomaron todas las precauciones necesarias hasta que la policía iniciara la investigación correspondiente.

Durante los primeros testimonios, surgieron contradicciones sobre quién estaba al volante del motorizado en el momento del incidente. Mientras un ocupante aseguraba que su esposa conducía, otro negaba encontrarse bajo efectos del alcohol. Las autoridades aún trabajan para esclarecer los detalles del hecho.

“El único daño es material, el vehículo está afectado, pero las personas se encuentran bien”, informaron desde SAR Bolivia. La policía continúa recabando información y escuchando denuncias de vecinos que presenciaron el incidente.

