Dañaron la histórica fuente las “Tres Gracias” en la Plaza 14 de Septiembre de Cochabamba

Una pieza ornamental de la emblemática fuente fue arrancada y abandonada en los jardines de la plaza. La Alcaldía ya inició gestiones para su recuperación y reparación.

Ligia Portillo

19/09/2025 9:41

Dañaron la histórica fuente “Las Tres Gracias” en la Plaza 14 de Septiembre de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cochabamba vuelve a lamentar un ataque contra su patrimonio histórico. La emblemática fuente “Las Tres Gracias”, ubicada frente a la Catedral Metropolitana en la Plaza 14 de Septiembre, fue vandalizada en los últimos días. Los responsables arrancaron una de sus piezas ornamentales, la cual posteriormente fue abandonada en los jardines de la plaza y recuperada por la Alcaldía.

La Jefa de Patrimonio del municipio informó que este jueves se vaciará el agua de la fuente para iniciar los trabajos de reparación. “Estamos obligados a preservar nuestra historia. Esta fuente, fabricada en París y colocada en julio de 1896, es un ejemplo de la avanzada tecnología de la época y un símbolo del bienestar y la prosperidad representado por las diosas Áglae, Talía y Eufrosina”, explicó la funcionaria.

 

El hallazgo de la moldura dañada fue realizado por funcionarios de la empresa de áreas verdes Emavra. Según indicaron, la estructura es fundida en una sola pieza, lo que dificulta que se desprenda por sí sola. “Presumimos que alguna persona procedió a arrancarla intencionalmente y luego la dejó en el jardín”, añadieron.

Dañaron la histórica fuente “Las Tres Gracias” en la Plaza 14 de Septiembre de Cochabamba. Foto: Red Uno

Vecinos y autoridades locales expresaron su indignación ante el acto de vandalismo. “¿Cómo destruir un patrimonio que tiene Cochabamba? Esto debe investigarse y sancionarse con dureza para que no se repitan estos hechos”, manifestó un ciudadano preocupado por la preservación de la fuente, réplica de la ubicada en la Plaza Real de Barcelona.

La fuente las “Tres Gracias” es considerada Patrimonio Histórico de la ciudad y su restauración será prioridad de las autoridades municipales para garantizar que siga siendo un ícono cultural y turístico de Cochabamba.

 

