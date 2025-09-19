“¡Se entregó!”: Agresor de Sacaba ingresó cabizbajo a emitir su declaración en la Fiscalía

El exfuncionario municipal Cleiton Z., acusado de golpear brutalmente, abusar sexualmente y amenazar de muerte a su expareja en Sacaba, se entregó voluntariamente este viernes y llegó cabizbajo a las oficinas de la Fiscalía especializada en delitos en razón de género, violencia sexual y justicia penal juvenil.

Según los reportes, el hombre ingresó en taxi y, aunque no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación, fue recibido por los efectivos policiales para cumplir con todos los protocolos. Posteriormente comenzó a prestar sus declaraciones informativas, ya que enfrenta dos delitos por los cuales se le imputa.

El abogado del agresor indicó que hará comentarios solo después de que su cliente finalice la declaración, mientras que la Fiscalía prepara la audiencia de medidas cautelares, prevista para desarrollarse durante la jornada de hoy.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 16 de septiembre, cuando Cleiton Z. ingresó al domicilio de su expareja con engaños, la golpeó brutalmente delante de su hija y la agredió sexualmente.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la violencia extrema y la indefensión de la víctima, quien además cuida a su hijo en estado vegetativo.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, reiteró que se analiza ampliar la imputación por tentativa de feminicidio. La víctima y su hija continúan recibiendo atención médica y psicológica, mientras la sociedad exige que la justicia caiga con todo su peso sobre el agresor.

