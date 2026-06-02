Policía identifica a presuntos autores de avasallamientos en Santa Rita y prepara operativo

La Policía Boliviana informó que ya identificó a algunos de los presuntos responsables del avasallamiento registrado en el predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y anunció que se encuentra planificando un operativo para restituir la propiedad a sus legítimos dueños.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, señaló que la institución tomó conocimiento del caso y que las investigaciones permitieron establecer avances importantes en la identificación de las personas involucradas.

“Tenemos ya un trabajo avanzado; tenemos identificado a algunos autores de este tipo de actividades delictivas que se realizan. Estamos en un proceso de investigación”, afirmó la autoridad policial.

Según los datos preliminares recabados por la Policía, entre 20 y 30 personas habrían ingresado al predio Santa Rita, algunas de ellas presuntamente portando armas de fuego. La denuncia fue presentada por la propietaria afectada y su abogado ante el Ministerio Público, instancia que ya habría emitido órdenes de aprehensión contra algunos de los involucrados.

Gómez explicó que la Policía espera que los propietarios se apersonen formalmente a la institución para activar el procedimiento correspondiente de desalojo de quienes se encuentran ocupando ilegalmente los terrenos.

“Ya se tienen avanzadas las apreciaciones de situación para poder ingresar a esta zona. Tenemos planificada la incursión a este lugar con la finalidad de que los legítimos propietarios recuperen estos bienes”, indicó.

La autoridad agregó que el objetivo del operativo será garantizar el respeto al derecho propietario y la seguridad jurídica, además de permitir que los predios continúen siendo utilizados para actividades productivas.

El caso de Santa Rita se suma a una serie de denuncias por avasallamientos registradas en distintas zonas productivas del departamento de Santa Cruz, donde propietarios y sectores productivos han expresado reiteradamente su preocupación por la ocupación ilegal de tierras.

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