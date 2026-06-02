Aguirre: “La Comisión Agraria Departamental se va a instalar” para abordar tomas de tierras en Santa Cruz

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, anunció que en las próximas horas sostendrá una reunión con el gobernador Juan Pablo Velasco y secretarios departamentales para definir la ruta de trabajo que permita la instalación de la Comisión Agraria Departamental (CAD), instancia que abordará la problemática de tierras y los avasallamientos que, según denuncias, se están reactivando en distintas zonas del departamento.

“Hoy sostendremos una reunión con diferentes instancias de la Gobernación para establecer la ruta de trabajo de la CAD para tratar el tema de avasallamientos. La CAD se va a instalar; se tienen que destrabar los mecanismos legales que hasta este momento impiden que esta instancia funcione”, informó Aguirre.

La autoridad departamental sostuvo que el problema de los avasallamientos se ha profundizado debido a una sensación de “desgobierno”, por lo que considera que Santa Cruz tiene la oportunidad de fortalecer sus mecanismos de autodeterminación y actuar mediante sus instituciones para restablecer el orden y garantizar el libre tránsito.

“La Gobernación va a cumplir un papel crucial, porque la ciudadanía demanda autoridad, orden, paz, seguridad, certidumbre y claramente el Gobierno no la quiere dar”, afirmó.

Aguirre también denunció que algunos sectores estarían condicionando el diálogo a la paralización o retiro de procesos judiciales contra dirigentes investigados por presuntos delitos vinculados a avasallamientos.

“Esto no corresponde. Las instancias jurisdiccionales y los fiscales son los encargados de investigar y procesar delitos. No podemos dialogar sobre cuestiones que van más allá de nuestras competencias”, manifestó.

La activación de la Comisión Agraria Departamental surge en medio de las recientes denuncias de nuevas tomas de tierras en la provincia Guarayos y otras regiones del departamento, situación que ha generado preocupación entre productores y sectores cívicos.

Mira la programación en Red Uno Play