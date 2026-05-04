Paola Aguirre: “Santa Cruz verá la gestión hecha trabajo”

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, afirmó este lunes, previo a su posesión, que su gestión estará enfocada en cumplir los compromisos asumidos durante la campaña en las distintas provincias del departamento.

“Desde este lunes Santa Cruz verá la gestión hecha trabajo. Tras los resultados de la segunda vuelta nos pusimos en marcha a trabajar e impedimos la aprobación de una ley departamental que pretendía alterar la voluntad democrática”, sostuvo.

Aguirre remarcó que su administración estará al servicio de la población y aseguró que continuará la lucha contra el centralismo, señalando que los principios y la defensa de Santa Cruz son “innegociables”.

Asimismo, aseguró que uno de los ejes de su gestión será avanzar en el pacto fiscal y consolidar la autonomía departamental.

“El pacto fiscal se hará realidad y podremos ver concretada la autonomía por la que hemos luchado los cruceños”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play