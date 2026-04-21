¿Qué guarda su madre desde primero básico? El emotivo momento que hizo quebrar a Paola Aguirre en QNMP

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera política al escuchar los mensajes de amor y orgullo de su familia, en una entrevista especial en el programa Que No Me Pierda.

Su hermano destacó la valentía y el coraje que, según dijo, la han acompañado desde niña.

“Te agradecemos por el esfuerzo y la valentía, por ese coraje que te ha caracterizado desde niña. Tu familia siempre estará a tu lado para apoyarte”, expresó.

Sin embargo, uno de los mensajes que más conmovió a Paola fue el de su madre, quien recordó el esfuerzo y la disciplina con la que creció.

“Querida hija, como madre quiero desearte todo el éxito. Dios te ha iluminado, tu papito desde el cielo te acompaña e ilumina. Yo siempre estaré cuidándote y apoyándote. Guardo tu cuaderno de primero básico”, dijo emocionada.

Ese detalle tocó profundamente a Aguirre, quien vivió un momento muy emotivo al recordar los años de infancia y aprendizaje junto a su madre.

“Ese cuaderno es el cuaderno que mi mamá guarda de chiquita. Mi mamá nos inculcó mucha disciplina. Antes la nota era 70 y no podíamos llegar con menos”, contó.

También recordó con emoción el libro con el que aprendió a leer.

“Con el libro ‘Alma de Niño’ aprendimos a leer. Mi mamá me enseñaba y yo lloraba aprendiendo. Amo a mi mamá, gracias porque nos inculcó mucha disciplina”, expresó entre lágrimas.

Su sobrina también le dedicó unas palabras llenas de cariño.

“Te amo mucho tía, gracias por siempre confiar en mí. Eres la mejor, te amamos vicegobernadora”, le dijo.

Por su parte, su hermana Valeria resaltó que este logro no fue casualidad, sino el resultado de años de esfuerzo y perseverancia.

“Hoy haces historia como la primera mujer vicegobernadora del país. Estoy segura de que harás un trabajo extraordinario. Te admiro profundamente”, afirmó.

El momento dejó ver una faceta más íntima de Paola Aguirre, marcada por el amor familiar, los recuerdos de infancia y una madre que todavía conserva, como un tesoro, aquel cuaderno de primero básico.

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