Aguirre denuncia intento “antidemocrático” de cambiar la directiva de la ALD

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, calificó como “inconstitucional y antidemocrático” el proyecto de ley que impulsa la directiva saliente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), el cual busca modificar la conformación de la futura directiva del ente legislativo.

En entrevista con El Mañanero, Aguirre denunció que se pretende aprobar la norma de manera acelerada y sin cumplir los procedimientos establecidos, ya que, según afirmó, no existió una derivación formal del proyecto desde la directiva hacia el pleno, tras la suspensión de la sesión de este jueves.

“Tenemos entendido que estaban intentando aprobar esta ley mediante una dispensación de trámite. Quieren reconfigurar las reglas del juego, no es ético, es antidemocrático”, cuestionó.

La autoridad electa señaló que esta iniciativa responde a un intento de afectar la representación de la alianza Libre, que obtuvo 10 asambleístas en las elecciones departamentales, frente a los 3 de Santa Cruz Para Todos.

“Existe un afán de perjudicar a Libre y desconocer la voluntad popular del pueblo cruceño”, sostuvo.

Asimismo, Aguirre indicó que durante la primera reunión de transición en la Gobernación puso en conocimiento esta situación y consultó si el gobernador saliente, Luis Fernando Camacho, estaba al tanto de la iniciativa impulsada por legisladores de su bancada.

“Pedí que se deje constancia expresa en acta para que el gobernador Camacho asuma el compromiso de no promulgar esta ley, en caso de que estas artimañas prosperen. Hoy a las 15:00 tenemos una nueva reunión y espero una respuesta al respecto”, afirmó.

Aguirre también observó que la sesión de la ALD fue suspendida sin quórum, ya que, según denunció, solo cuatro asambleístas estaban presentes. La sesión para tratar el proyecto de ley fue reprogramada para este sábado.

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