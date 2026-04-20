Aguirre pide pausa administrativa en la Gobernación de Santa Cruz

La vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, confirmó que la mañana de este lunes sostuvo una reunión con su equipo de asesores y la comisión encargada de llevar adelante el proceso de transición con las autoridades salientes de la Gobernación.

Aguirre informó que se envió una nota formal al gobernador Luis Fernando Camacho solicitando información detallada sobre la gestión, además de acreditar oficialmente al equipo de transición.

“También estamos solicitando una pausa administrativa, tomando en cuenta que en dos semanas concluye la actual gestión. Se deberían suspender contrataciones y medidas innecesarias que puedan entorpecer el inicio de la nueva administración en mayo”, explicó.

Entre las primeras acciones previstas, la vicegobernadora electa mencionó la realización de un diagnóstico integral de la situación de la Gobernación, para lo cual consideró fundamental contar con información completa que permita definir decisiones prioritarias orientadas a atender las necesidades del departamento.

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