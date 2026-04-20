“No me voy a ir, no me voy a ir”: Asaltan pizzería e intentan llevarse a una joven | VIDEO

Una escena de terror quedó captada por cámaras de seguridad en una pizzería de Chimalhuacán, donde un asalto terminó en un intento de secuestro contra una joven que se resistió con todas sus fuerzas.

El hecho ocurrió el viernes 17 de abril, cuando dos hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en el local. Uno de ellos sometió al acompañante de la víctima, tomándolo por el cuello y golpeándolo en la cabeza, mientras el otro amenazaba a los empleados con un arma de fuego.

En medio del robo, la situación escaló rápidamente cuando uno de los delincuentes intentó llevarse a la joven por la fuerza. La sujetó del brazo y la empujó contra un mostrador con la intención de sacarla del establecimiento.

“¡No me voy a ir!”, gritó desesperada la víctima mientras forcejeaba con el agresor. La joven se defendió, lanzó golpes y hasta se tiró al piso para evitar ser secuestrada.

La reacción de un trabajador fue clave: salió desde la cocina con una silla dispuesto a enfrentar a los delincuentes. Esto obligó a los sujetos a huir sin concretar el secuestro. El video se viralizó en redes sociales y hasta el momento no se ha informado sobre la captura de los responsables.

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