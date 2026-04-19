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Despedida de soltero termina en tragedia y deja al novio en estado vegetativo | VIDEO

Una despedida de soltero en China terminó en tragedia tras una actividad que dejó al futuro novio con una grave lesión en la columna.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/04/2026 17:30

China

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Lo que debía ser una celebración entre amigos terminó en una tragedia en China, durante una despedida de soltero que se salió de control.

El encuentro, que inicialmente buscaba ser un momento de diversión previo al matrimonio, acabó con un grave accidente que cambió por completo el rumbo de la vida del protagonista.

Según los reportes, el futuro novio sufrió una fuerte lesión en la columna vertebral durante la actividad organizada por su grupo de amigos. El impacto fue de tal magnitud que le provocó daños irreversibles, dejándolo en estado vegetativo y requiriendo atención médica permanente.

Las autoridades locales investigan las circunstancias en las que se desarrolló la actividad para establecer responsabilidades y determinar cómo una celebración pudo terminar en un desenlace tan devastador.

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