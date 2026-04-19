Aguirre emite su voto junto a Velasco y apela a la “sabiduría” del electorado

Pasado el mediodía de este domingo, jornada de balotaje en Santa Cruz, Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora, emitió su voto en un recinto del barrio Guaracachi, acompañada del candidato a gobernador, Juan Pablo Velasco.

Aguirre agradeció el respaldo ciudadano y se comprometió a redoblar esfuerzos por el desarrollo del departamento en caso de recibir la confianza en las urnas.

“Santa Cruz va a decidir y sé que lo hará con sabiduría. Si depositan su confianza en nosotros, tengan por seguro que vamos a trabajar por el departamento, vamos a redoblar esfuerzos y a asumir con responsabilidad este nuevo capítulo”, manifestó.

Antes de introducir su voto en el ánfora electoral, la candidata se persignó. Consultada por la prensa sobre este gesto, explicó que encomendó sus acciones a Dios.

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