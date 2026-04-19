TEMAS DE HOY:
Aduana Nacional Contrabando elecciones Santa Cruz

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Aguirre emite su voto junto a Velasco y apela a la “sabiduría” del electorado

Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora, emitió su sufragio en el barrio Guaracachi, realizando un gesto de oración antes de introducir la papeleta. Estuvo acompañada por Juan Pablo Velasco, candidato a gobernador, reforzando la unidad de su alianza en la recta final del balotaje.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/04/2026 13:01

Escuchar esta nota

Pasado el mediodía de este domingo, jornada de balotaje en Santa Cruz, Paola Aguirre, candidata a vicegobernadora, emitió su voto en un recinto del barrio Guaracachi, acompañada del candidato a gobernador, Juan Pablo Velasco.

Aguirre agradeció el respaldo ciudadano y se comprometió a redoblar esfuerzos por el desarrollo del departamento en caso de recibir la confianza en las urnas.

“Santa Cruz va a decidir y sé que lo hará con sabiduría. Si depositan su confianza en nosotros, tengan por seguro que vamos a trabajar por el departamento, vamos a redoblar esfuerzos y a asumir con responsabilidad este nuevo capítulo”, manifestó.

Antes de introducir su voto en el ánfora electoral, la candidata se persignó. Consultada por la prensa sobre este gesto, explicó que encomendó sus acciones a Dios.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Uno decide 2026

14:00

La gran batalla: duelo de voces

16:00

Uno de película

22:00

Super deportivo

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD