Observa Bolivia reporta jornada electoral sin anomalías en cinco departamentos

Susana Saavedra, jefa de la plataforma Observa Bolivia, informó que la jornada electoral en cinco departamentos del país se desarrolla con normalidad, sin reportes de anomalías en los recintos de votación.

“Hemos visto una amplia participación de la población en la media jornada del balotaje. Hasta las 9:00 se instaló el 100% de las mesas en los cinco departamentos”, explicó durante un balance preliminar.

Saavedra expresó su expectativa de que la jornada continúe sin contratiempos, tal como se ha registrado hasta el mediodía.

Por su parte, desde la Casa de la Mujer, su directora, Mirán Suárez, indicó que la institución brinda apoyo a la plataforma con comisiones de primeros auxilios y logística.

Detalló que estos equipos recorren los recintos electorales para asistir a los jurados, controlando sus signos vitales y proporcionando agua a los observadores que realizan el seguimiento del proceso.

Observa Bolivia, acreditada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) movilizó esta jornada a 500 personas en los cinco departamentos donde se desarrolla el balotaje electoral, que se encargan de recopilar datos de la calidad de la jornada electoral.

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