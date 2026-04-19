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Savina Cuéllar llama a reflexionar el voto y pide elegir una autoridad que impulse el desarrollo de Chuquisaca

Este domingo 19 de abril, por segunda vez en su historia, los chuquisaqueños participan en un balotaje para elegir a su gobernador. La jornada electoral se desarrolla de forma tranquila. 

Cristina Cotari

19/04/2026 10:19

Exprefecta Sabina Cuéllar llama a votar por el futuro de Chuquisaca. Foto: Red Uno
Chuquisaca, Bolivia

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La exprefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, llamó este domingo a la población a reflexionar sobre su voto en la segunda vuelta electoral y enfatizó la necesidad de elegir una autoridad comprometida con el desarrollo del departamento.

“Hoy se elige a quien decide el pueblo, pero no se equivoquen, hay que elegir a un chuquisaqueño porque hay que decidir nuestro futuro”, afirmó, al subrayar que la decisión en las urnas marcará el rumbo de Chuquisaca.

Cuéllar también expresó su preocupación por la situación actual del departamento y cuestionó la gestión del gobernador saliente, señalando que no se habrían concretado avances significativos. En ese contexto, sostuvo que la nueva autoridad debe enfocarse en trabajar y gestionar obras en beneficio de los 29 municipios.

“Como Chuquisaca no podemos dejarnos, basta ya de mentiras y engaños; ahora se tiene que elegir a alguien que se dedique a trabajar y gestionar obras”, manifestó.

Este domingo 19 de abril, por segunda vez en su historia, los chuquisaqueños participan en un balotaje para elegir a su gobernador.  Los candidatos Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva, y Franz García, de la Alianza Patria Unidos, disputan el respaldo de 370.517 electores habilitados.
 

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