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Balotaje en Chuquisaca inicia sin incidentes y observadores destacan la organización del proceso

La jornada se desarrolla con normalidad, en un ambiente de calma, marcando un paso clave en la definición de autoridades en el departamento.

Cristina Cotari

19/04/2026 8:56

La observadora internacional Adriana Raquel Rojas. Foto: Red Uno
Chuquisaca, Bolivia

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La segunda vuelta electoral en Chuquisaca comenzó este domingo con un panorama tranquilo y sin incidentes, mientras observadores internacionales resaltaron el nivel de organización del proceso.

La observadora internacional Adriana Raquel Rojas, comisionada por el Tribunal de Justicia Superior Electoral de Paraguay, valoró positivamente el trabajo previo realizado por las autoridades electorales.

Indicó que en la jornada previa visitó recintos vinculados a la organización y que este domingo recorrerá centros de votación para evaluar el desarrollo del proceso.

“Es interesante lo que he podido observar, la organización y la preparación que implica una actividad tan grande, que no se realiza de un día para otro”, señaló, destacando el esfuerzo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca.

La misión internacional prevé sostener una reunión posterior para elaborar un informe sobre la jornada electoral y sus observaciones.

Por su parte, el Tribunal Electoral Departamental (TED)  inauguró oficialmente la jornada en el Centro de Logística Departamental, instalado en el Polideportivo de Garcilazo, en la ciudad de Sucre.

En esta segunda vuelta, los ciudadanos de Chuquisaca deberán elegir entre Luis Ayllón y Franz García, quienes disputan la Gobernación departamental.

La jornada se desarrolla con normalidad, en un ambiente de calma, marcando un paso clave en la definición de autoridades en el departamento.


 

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