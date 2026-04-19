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Fiscalía despliega 124 fiscales en Santa Cruz y advierte acción ante delitos electorales

Un contingente de 124 fiscales de materia fue distribuido en los recintos electorales de todo el departamento para monitorear la jornada. El operativo incluye médicos forenses y asistentes auxiliares para atender hechos con relevancia penal o incidentes de violencia.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/04/2026 11:14

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Un total de 124 fiscales de materia, junto a médicos forenses y asistentes auxiliares, fueron desplegados en los distintos recintos electorales de Santa Cruz con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en este balotaje.

La información fue confirmada por el fiscal departamental, Alberto Zeballos, quien precisó que las tareas están enfocadas en el control y monitoreo de la jornada, en cumplimiento de la normativa vigente.

“Sin embargo, también vamos a actuar ante cualquier hecho de acción penal pública. Cuando tengamos tuición y competencia como Ministerio Público, intervendremos de oficio, especialmente en casos con relevancia penal o delitos electorales”, advirtió la autoridad.

Zeballos brindó estas declaraciones tras participar en el acto de inauguración de la jornada electoral en el Tribunal Electoral Departamental (TED), ocasión en la que además exhortó a la población a participar con responsabilidad y ejercer su deber democrático en la elección del nuevo gobernador de Santa Cruz.

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