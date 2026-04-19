Candidato Hugo Vargas emite su voto y convoca a los benianos a acudir a las urnas

El candidato a la Gobernación del Beni, Hugo Vargas, emitió su voto este domingo en el municipio de San Joaquín y convocó a la población a participar masivamente en la segunda vuelta electoral.

“Ya cumplimos nuestro derecho constitucional que es el voto. Invitamos a todo el pueblo beniano, a los 20 municipios del departamento, a que acudamos a las urnas; que hoy gane la democracia y el departamento”, expresó tras sufragar.

Vargas manifestó su expectativa de que el proceso marque un cambio para la región. “Esperamos que desde mañana venga un nuevo rumbo para el departamento. Beni necesita mucho y vemos con preocupación los desafíos que tiene que encarar hacia adelante”, señaló, al tiempo de reiterar su llamado a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto.

El candidato también expresó optimismo sobre la jornada electoral. “Veo esta jornada con mucho optimismo porque sé que el Beni va a girar hacia un nuevo rumbo. Me siento orgulloso de ser provinciano y de la gente que ha acompañado este proyecto”, afirmó.

Asimismo, adelantó que tras visitar algunos recintos electorales se trasladará a la capital Trinidad para esperar los resultados oficiales.

Datos electorales

En esta jornada, 288.397 electores están habilitados para participar en la segunda vuelta en el departamento del Beni, en el marco de las elecciones subnacionales 2026.

Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), disputa la Gobernación frente a Tito Egüez, de la alianza Patria Unidos, luego de que ninguno de los candidatos alcanzara el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

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