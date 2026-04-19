Ministro Romero llama a mantener la transparencia y destaca cierre del ciclo electoral en Bolivia

El ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, se pronunció este domingo sobre la segunda vuelta electoral que se desarrolla en cinco departamentos del país, destacando la importancia de preservar la transparencia y el respeto a la democracia durante la jornada.

“Las observaciones van y vienen, lo importante es que se mantenga el espíritu de transparencia”, afirmó la autoridad, señalando que la normativa electoral es clara y que la ciudadanía boliviana mantiene una actitud respetuosa frente al proceso.

En ese sentido, indicó que existe expectativa para que cualquier observación sea debidamente aclarada.

Romero subrayó que el país se encuentra en una etapa clave al cierre de un ciclo electoral.

“Estamos culminando un momento de elecciones, de transparencia y democracia, e iniciando una nueva era”, sostuvo, expresando su expectativa de que esta etapa permita construir un país con mayor bienestar para la población.

Otros temas

Asimismo, se refirió a la situación de la calidad de los combustibles, señalando que responde a un proceso de transición institucional.

Explicó que existen resistencias y que anteriormente había grupos con privilegios que generaron distorsiones, aunque aseguró que estos problemas se están solucionando progresivamente.

Romero hizo sus declaraciones tras participar del acto de inauguración del balotaje organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Santa Cruz.

Este domingo temprano inicio del balotaje en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Oruro. Más de 3,4 millones de bolivianos están habilitados para votar en esta segunda vuelta, en la que se elegirán a los gobernadores para la gestión 2026-2031. El proceso se da tras una primera ronda sin mayorías claras, en un contexto marcado por la fragmentación del voto y desafíos institucionales.



Mira la programación en Red Uno Play