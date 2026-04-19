Beni inaugura la jornada electoral para elegir a su gobernador

El departamento del Beni dio inicio este domingo a su jornada electoral con el acto inaugural para la elección de su nueva autoridad departamental. La actividad se desarrolla en un ambiente protocolar, con la participación de autoridades del órgano electoral, representantes de las Fuerzas Armadas y medios de comunicación.

La inauguración está encabezada por el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni, Alex Rivero, quien brinda las palabras oficiales tras el izado de la bandera boliviana y la bandera beniana, marcando el inicio formal del proceso eleccionario.

En el acto también se encuentran presentes el comandante departamental y vocales que conforman la sala plena del TED, quienes acompañan el desarrollo de esta jornada democrática.

Según el cronograma establecido, la jornada electoral en el Beni inicia oficialmente a las 08:00, momento en el que se habilitan las mesas de sufragio para que la ciudadanía acuda a emitir su voto.

Cabe recordar que el Beni es uno de los cinco departamentos del país que este domingo eligen a su primera autoridad, en un proceso clave para la definición de liderazgos regionales.

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