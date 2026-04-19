El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Fabio Achacollo, inauguró este domingo la segunda vuelta electoral en el Centro de Logística Departamental instalado en el Polideportivo de Garcilazo, en la ciudad de Sucre, desde donde exhortó a la ciudadanía a participar activamente en la jornada democrática.

Convocó a los 370.517 ciudadanos habilitados a acudir a las urnas y emitir su voto, resaltando la importancia de la participación.

“Exhortar y convocar a todos los ciudadanos chuquisaqueños, hombres y mujeres, a que acudan a las urnas, emitan su voto y hagan que su voz se haga escuchar”, dijo.

La autoridad también recordó a los electores que deben marcar correctamente la papeleta.

Advirtió que si la marca de apoyo se sale de la franja correspondiente, el voto será considerado nulo. En ese sentido, pidió a la población emitir su sufragio con cuidado para evitar errores.

Respecto a la logística, informó que se distribuyeron 1.758 maletas electorales en todo el departamento y que 36 movilidades fueron desplegadas para garantizar el traslado del material. Según el reporte de la unidad de monitoreo, el operativo se desarrolla con normalidad.

Achacollo expresó su expectativa de que la jornada se lleve a cabo en un ambiente de tranquilidad, similar al registrado el pasado 22 de marzo.

Otros datos

Por segunda vez en su historia, Chuquisaca celebra un balotaje para elegir a su gobernador. Los candidatos Luis Ayllón, de Gente Nueva, y Franz García, de Unidos, disputan la preferencia del electorado tras una campaña breve marcada por tensiones políticas y el contexto de crisis institucional.

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