Santa Cruz: la jornada electoral arranca con normalidad y afluencia de votantes

La jornada electoral se inició con normalidad en el recinto Basilio de Cuéllar, en Santa Cruz, donde varias mesas ya fueron habilitadas para recibir a los votantes desde primeras horas de la mañana.

De igual manera, desde muy temprano ya se registraba la presencia de ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en un proceso que se desarrolla bajo los tiempos establecidos.

Según el reporte en el lugar, las mesas comenzaron a funcionar de manera puntual, aunque una de ellas continuaba en el conteo de material electoral.

Autoridades del recinto informaron que la jornada tendrá una duración de ocho horas, con cierre previsto a las 16:00, sujeto a posibles ajustes en caso de retrasos en la apertura.

Durante el proceso, se realiza la verificación de los votantes en listas habilitadas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Asimismo, se destacó que algunos jurados electorales cumplen esta función por primera vez, por lo que aún se encuentran afinando aspectos logísticos, aunque sin afectar el desarrollo de la votación.

En una de las mesas, se confirmó la habilitación de 240 votantes, mientras que los jurados hicieron un llamado a la población a acudir con anticipación para evitar filas y facilitar el cierre oportuno de la jornada.

El ambiente en el recinto es de orden y participación, en una jornada que se prevé transcurra con normalidad en esta segunda vuelta electoral en Santa Cruz.

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