Si aún no votaste, toma previsiones: así estará el clima esta tarde en el balotaje

Si aún no emitiste tu voto, es importante tomar previsiones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que durante la tarde se registrarán cambios en las condiciones climáticas en los departamentos donde se desarrolla el balotaje.

El pronosticador Diego Perales explicó que, si bien la jornada inició con cielos más despejados en algunas regiones, hacia la tarde se prevé un incremento de nubosidad, además de niveles elevados de radiación solar, especialmente en zonas del altiplano.

Así estará el clima por regiones

Oruro: Tras una mañana despejada, se registra tendencia a mayor nubosidad en horas de la tarde. Se mantiene la recomendación de protección ante la radiación.

Chuquisaca: En Sucre y los valles, el cielo pasa de poco nuboso a más cubierto durante la tarde . En el Chaco, las condiciones se mantienen mayormente nubladas.

Tarija: Predomina la nubosidad en los valles, con algunos claros ocasionales. En el Chaco y el altiplano, las condiciones son más estables, aunque variables.

Santa Cruz: Se mantiene un cielo mayormente nublado, con variaciones durante la jornada.

Recomendaciones para la población

Protegerse de la radiación solar , especialmente en regiones donde aún se registran niveles altos

Tomar previsiones ante posibles cambios de clima, como nubosidad o descenso de temperatura

La jornada electoral se desarrolla en cinco departamentos del país y tiene previsto su cierre a las 16:00, por lo que se recomienda a la población que aún no votó acudir con anticipación para evitar contratiempos.

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