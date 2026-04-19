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Edgar Sánchez vota en Lagunilla y convoca a participar en la inédita segunda vuelta en Oruro

El candidato emitió su voto en la comunidad de Lagunilla y convocó a la población a participar activamente.

Cristina Cotari

19/04/2026 11:55

Oruro, Bolivia

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El candidato a la Gobernación de Oruro, Edgar Sánchez, emitió su voto este domingo en la comunidad de Lagunilla y convocó a la población a participar activamente en la segunda vuelta electoral que se realiza por primera vez en el departamento.

“Convocamos a toda la gente a que pueda participar democráticamente en una inédita segunda vuelta en Oruro”, manifestó tras sufragar, al destacar la importancia del proceso electoral.

Sánchez explicó que la comunidad de Lagunilla está conformada por alrededor de 3.000 habitantes, de los cuales se prevé que cerca de 600 acudan a votar. “Esperamos que sea una jornada tranquila”, añadió.

El candidato también detalló que la marca Lagunilla está integrada por 33 comunidades, además de los ayllus Yucasa y Sullka, señalando que él pertenece al ayllu Yucasa.

Datos de la segunda vuelta

La segunda vuelta en Oruro se define entre Sánchez, de la Alianza Jach'a y  Óscar Chambi, de la Alianza Patria. De momento la jornada electoral se desarrolla sin inconvenientes, según las autoridades.

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