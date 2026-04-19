Dianey Caba resalta jornada “histórica” del balotaje en Santa Cruz

Dianey Caba Ferreira, candidata a vicegobernadora por Santa Cruz Para Todos (SCPT), informó que junto al candidato a la Gobernación, Otto Ritter, y su equipo de campaña esperarán los resultados del balotaje en el hotel Cortez.

“Los resultados los vamos a esperar con Otto en el hotel Cortez; ahí estará todo el equipo”, señaló Caba.

La candidata, que recorrió distintos recintos electorales acompañando a candidatos a asambleístas, destacó la alta afluencia de votantes durante la jornada.

“Hoy estamos viviendo una jornada histórica. Quedan cuatro horas e invitamos a los cruceños que aún no han votado a acudir a las urnas y no esperar hasta el último momento”, manifestó.

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