Dianey Caba: “Santa Cruz necesita equilibrio entre experiencia y juventud”

Dianey Caba, candidata a vicegobernadora de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), afirmó que decidió incursionar en la política ante la falta de renovación de liderazgos en el escenario electoral.

“Me cansé de las mentiras, de los mismos candidatos de siempre. No hay renovación política y me animé a dar un paso adelante para representar a los jóvenes y a las mujeres, porque Santa Cruz merece mucho más”, señaló.

Respecto a los resultados del pasado domingo, Caba destacó que la población apostó por el “sueño cruceño”, liderado por el candidato a la Gobernación, Otto Ritter, a quien calificó como un asesor político con trayectoria, pero que —según afirmó— no ha vivido de la política.

“La experiencia del doctor Otto necesita la silla de la Gobernación, pero Santa Cruz también requiere renovación política. Ese es el equilibrio: su experiencia y la juventud que represento”, sostuvo.

La candidata también cuestionó la actual gestión de la Gobernación, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo departamental, y planteó una “reingeniería” institucional para recuperar la eficiencia administrativa, además de fortalecer la defensa de las autonomías y los recursos del departamento.

“Como ingeniera civil, he prometido a todas las provincias recuperar la competencia de administrar el mantenimiento de carreteras”, concluyó.

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