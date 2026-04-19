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Internacional

Irán califica de ilegal el bloqueo de EE.UU. y lo considera un acto de agresión

“La continuación por parte de Estados Unidos del bloqueo de los puertos o del litoral de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también constituye un acto ilegal y criminal”, afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

EFE

19/04/2026 12:39

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei. Foto: Atta Kenare
Teherán, Irán

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Irán denunció este domingo que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra sus puertos constituye una violación del alto el fuego y lo calificó como un acto “ilegal y delictivo” que vulnera el derecho internacional.

“La continuación por parte de Estados Unidos del bloqueo de los puertos o del litoral de Irán no solo viola el alto el fuego mediado por Pakistán, sino que también constituye un acto ilegal y criminal”, afirmó en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Según el diplomático iraní, el cerco estadounidense viola el apartado 4 del artículo 2 de la Carta de la ONU y constituye un acto de agresión conforme a la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bagaei acusó a Washington de imponer un “castigo colectivo” a la población iraní, lo que, según denunció, “equivale a un crimen de guerra y de lesa humanidad”.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a la República Islámica de violar la tregua con el nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz, apenas un día después de que Teherán anunciara su reapertura.

Trump lamentó que Irán abriera fuego ayer “contra un buque francés y un carguero del Reino Unido” en Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.

Estas acusaciones mutuas llegan a tres días de que expire la tregua de dos semanas y cuando una delegación de EE.UU. viaja a Islamabad para, según Trump, retomar las negociaciones mañana lunes. 

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