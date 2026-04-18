Envían a prisión a bolivianos por rellenar zanja y abrir paso ilegal en Chile

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en Chile, determinó la detención preventiva de los ciudadanos bolivianos Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, acusados de contrabando y daños calificados en la zona fronteriza de Colchane.

Durante la audiencia, el fiscal informó que ambos fueron sorprendidos el pasado 12 de abril mientras utilizaban una retroexcavadora para rellenar zanjas construidas por el Ejército chileno en el sector de Pampa Tordo, con el objetivo de habilitar pasos ilegales hacia territorio boliviano.

Las zanjas que construye el Gobierno tienen tres metros de ancho y profundidad.

Según la investigación del Ministerio Público, los imputados actuaban en coordinación con otras personas —también de nacionalidad boliviana— que aún no han sido detenidas. Estos cómplices les habrían proporcionado información en tiempo real sobre los movimientos del personal militar a través de teléfonos celulares.

Pese a intentar darse a la fuga al advertir la presencia de patrullas, ambos fueron capturados en flagrancia y posteriormente puestos a disposición de la justicia.

Las zanjas que construye el Gobierno tienen tres metros de ancho y profundidad.

El Ministerio Público estimó que el perjuicio económico supera los 21.900 dólares, considerando el valor aduanero de la retroexcavadora —avaluada en aproximadamente 15 mil dólares— y los costos de construcción de las zanjas, que alcanzan cerca de 6.900 dólares.

Estas zanjas, implementadas por el Gobierno chileno, tienen tres metros de ancho y profundidad, y forman parte de una estrategia para frenar el ingreso irregular de migrantes, así como el tránsito de vehículos vinculados al contrabando y al narcotráfico.

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