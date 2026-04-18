IMÁGENES FUERTES: Estudiante de 14 años apuñaló a su novio con el que llevaba 2 semanas de relación 

Un adolescente de 15 años fue apuñalado por una compañera a las afueras de una unidad educativa en Argetina. El ataque se registró la mañana del jueves, cuando varios estudiantes aguardaban el ingreso al establecimiento.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, la agresora —una alumna de primer año— atacó por la espalda al joven, quien cursa tercer año, utilizando un objeto punzocortante. El estudiante sufrió heridas en el cuello y la espalda, lo que generó momentos de desesperación entre sus compañeros, quienes intentaron asistirlo mientras solicitaban ayuda.

Tras el hecho, la atacante ingresó al colegio e intentó ocultarse para evitar ser detenida.

El joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica especializada. Si bien las lesiones generaron preocupación inicial, su familia confirmó que se encuentra fuera de peligro. Actualmente permanece en observación médica.

El propio adolescente relató que el ataque ocurrió de manera sorpresiva. “La miré como diciendo ‘¿qué hiciste?’”, recordó sobre el momento en que se dio cuenta de lo ocurrido.

Según su testimonio, ambos habían iniciado una relación recientemente —de apenas una o dos semanas—, pero en ese breve tiempo ya había detectado comportamientos agresivos por parte de la joven.

“No quería que hable con nadie”, señaló, al describir actitudes de control. Además, afirmó que ya había sido agredido previamente y que existirían antecedentes de violencia de la atacante con otras personas.

El caso es investigado por las autoridades, que buscan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las medidas a seguir respecto a la agresora, quien es menor de edad.

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